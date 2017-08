Camping in Österreich boomt

Campingurlaub steigt in der Gunst - © APA

Der Campingurlaub in Österreich boomt: Allein im Juni stiegen die Übernachtungen um 60 Prozent auf 916.000, teilte der Österreichische Camping Club (ÖCC) am Dienstag mit. Die Zahl der Ankünfte erhöhte sich gegenüber Juni 2016 sogar um 70 Prozent auf 246.000. “Solche Werte sind nicht alltäglich. Die guten Werte des Vorjahres wurden nochmals weit übertroffen”, so Daniel Kunc vom ÖCC.