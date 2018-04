Cafe Moccasino im Renovierungszustand

Auf Grund umfangreicher Renovierungsarbeiten ist gegenwärtig das Cafe Moccasino noch bis Donnerstag 26. April 2018 geschlossen.

Einen Tag darauf, am Freitag, den 27. April 2018, präsentiert sich das Moccasino-Team, ab 16.00 Uhr in neuem Glanz. Mit viel Einsatz wird gegenwärtig in kurzer Zeit das renommierte Bludenzer Cafe renoviert und bis auf einen kleinen Teil völlig neu strukturiert.