Cafe & Bistro „GLEIS 3“ in Lochau am Bodensee eröffnet

Ob ein Kaffee am Morgen vor der Bahnfahrt, eine kleine Pause zwischendurch oder zum gemütlichen Beisammensein in besonderem Ambiente, im neuen GLEIS 3 sind alle Gäste herzlich willkommen. Auf der Karte stehen leckere Frühstücks- und Crepes-Spezialitäten, ein vielfältiges Kaffee- und Teesortiment, feine Kuchen, selbstgemachte Bio-Limonaden, Eis, Shakes, Frozen Lemonades, Snacks für den kleinen Hunger und viele andere Schmankerln. Alle Leckereien stehen auch als Take Away zur Verfügung. Ein Besuch im GLEIS 3 lohnt sich allemal!

Zur Eröffnung konnte Patricia Schwärzler im GLEIS 3 zahlreiche Gäste begrüßen, unter anderem Vizebürgermeister Christophorus Schmid von der Gemeinde Lochau, Fabienne Bereuter und Anel (Agentur Werbeleuten), die „Damenrunde“ mit Barbara Rösler, Diana Neuhold, Manuela Jenny und Daniela Höller, Hansjörg Ladstätter und natürlich ihre Eltern Manfred Köhle und Gabriele Schwärzler.

Begeistert von der Atmosphäre waren auch Betriebsrat Günther Baur (Rupp Käsle) mit Ramona Kmetic, Helga und Andrea Steininger sowie Erol und Melek (s´Plan B in Bregenz). Und am nächsten Tag ließen sich hier auch die Gäste von der Lebenshilfe Vorarlberg mit Cafe und Kuchen verwöhnen.

Öffnungszeiten & Kontakt

Dienstag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 bis 21 Uhr

Lindauer Straße 13, 6911 Lochau

facebook.com/coffeegleis3