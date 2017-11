Cäcilia lud ein in die Berge

Stimmungsvolles Konzert des Batschunser Musikvereins.

Zwischenwasser . Seit mittlerweile 95 Jahren besteht die eigene Musikkapelle in Batschuns, Ortsteil von Zwischenwasser. Wer glaubt, dass sich dahinter ein verstaubter, verknöcherter Verein verbirgt der wird bald eines Besseren belehrt. Die Mitglieder und auch der Vorstand rund um Obfrau Barbara Rietzler, stellen eine der jüngsten Blasmusikvereine des Landes. Grundvoraussetzung dafür ist eine intensive Jugendarbeit. So sind derzeit nahezu unglaubliche 32 Nachwuchsmusiker im Verein engagiert. Die Jungmusik „Cilli“ bildete dann auch den Auftakt des alljährlichen Herbstkonzerts im prall gefüllten Mehrzwecksaal Batschuns. Unter den Augen und Ohren von Bürgermeister Kilian Tschabrun, sowie Ehrenkapellmeister Josef Mathis durften gleich 12 von ihnen ihre diversen Jungmusikerleistungsabzeichen entgegen nehmen.

Nach dem Nachwuchs waren dann die Großen dran. Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Reinhard Ellensohn unterhielt die Cäcilia die zahlreichen Besucher mit einem bunten musikalischen Reigen rund um das Thema „Unsere Berge“. Neben beschwingten Melodien wurden aber auch nachdenklichen Elemente mit verarbeitet. So handelt das Stück „Schmelzende Riesen“ vom Rückzug der Gletscher im Zuge der Klimaveränderung. Nach Konzert und Zugaben, kam natürlich auch der gemütliche Teil nicht zu kurz und so stießen Musiker gemeinsam mit den Zuhörern auf das gelungene Konzert an.