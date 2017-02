BZÖ-Wahlbroschüre: Prozess mit Befragung Polzer fortgesetzt

Der Prozess geht weiter - © APA

Am Landesgericht Klagenfurt ist am Donnerstag der Untreue-Prozess gegen die freiheitlichen (Ex-)Politiker Gerhard Dörfler, Uwe Scheuch, Harald Dobernig und Stefan Petzner sowie zwei Geschäftsführer der Landesimmobiliengesellschaft LIG mit der Befragung der Angeklagten fortgesetzt worden. Am Vormittag war Geschäftsführer Johann Polzer an der Reihe, für den Nachmittag war Dörfler geladen.