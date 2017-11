Bye Bye George: Clooney denkt an ein Karriereende

Wars das mit Georges Leinwandauftritten? Der 56-Jährige denkt daran, seine Schauspiel-Karriere endgültig an den Nagel zu hängen.

George Clooney denkt offenbar daran, der Schauspielerei den Rücken zuzukehren. Seit 2016 stand der Schauspieler nicht mehr vor der Kamera. In einem Interview mit dem britschen Sender BBC deutete der Frauenschwarm das baldige Ende seiner Karriere an.

In Zukunft wird er dementsprechend wohl in weniger Filmen zu sehen sein. Regie führen möchte er in Zukunft dafür intensiver. In der Vergangenheit führte Clooney schon bei Filmen wie “Monument Men – Ungewöhnliche Helden” und “The Ides of March – Tage des Verrats” Regie.