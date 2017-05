Buwog erhöht das Kapital um bis zu 374 Mio. Euro

Bis zu 12.471.685 neue Aktien will die Buwog ausgeben - © APA

Die börsennotierte Immobiliengruppe Buwog erhöht das Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien. Zunächst sind bestehende Aktionäre eingeladen ihre Beteiligung aufzustocken, nicht gezeichnete Aktien sollen in eine internationale Privatplatzierung gehen, teilte die Buwog am Montag mit. Bis zu 374 Mio. Euro frisches Geld sollen für Grundstückserwerbe in Berlin, Hamburg und Wien genutzt werden.