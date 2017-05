BUWOG-Anklage: Staat steigt als Privatbeteiligter ein

Unter den Angeklagten ist auch Ex-Finanzminister Grasser - © APA

Im bevorstehenden Gerichtsverfahren um die Privatisierung der Bundeswohnungen (BUWOG) und die Einmietung der Finanz in den Linzer Terminal Tower steigt nun die Republik als Privatbeteiligter in den Ring. Sie will den Schaden, der dem Staat laut Anklage entstanden ist, ersetzt haben. Eine konkrete Schadenersatzsumme wurde noch nicht genannt, berichtet das “Ö1 Mittagsjournal”.