Butlers schließt in Österreich per Ende Juni drei Filialen

Die Pleite der deutschen Einrichtungskette Butlers bleibt auch in Österreich nicht ohne Folgen. Die Filialen in Haid, Wien-Auhof sowie Wiener Neustadt werden per Ende Juni geschlossen, rund 15 Beschäftigte verlieren dadurch ihren Job, gab der Sprecher des Insolvenzverwalters, Thomas Schulz, am Mittwoch bekannt. Drei Standorte in Wien sowie die Filialen in Graz und Innsbruck bleiben bestehen.