Butlers bleibt in Österreich – Insolvenzverfahren beendet

Die deutschlandweit 74 Filialen und der Online-Shop der Einzelhandelskette bleiben erhalten. In Österreich und der Schweiz betreibt das Unternehmen zukünftig noch acht Filialen. Aus Großbritannien zieht sich das Unternehmen vollständig zurück. Derzeit werden unternehmensweit 800 Mitarbeiter beschäftigt. Vor dem Insolvenzverfahren waren es knapp 1.000.

In Österreich bleiben wie berichtet die drei Standorte in Wien sowie die Filialen in Graz und Innsbruck bestehen. Dort sind knapp 40 Mitarbeiter beschäftigt. Die Pleite kostete auch Mitarbeitern in Österreich den Arbeitsplatz: 15 Beschäftigte verloren ihren Job, zwei Standorte in Österreich (Haid und Wien-Auhof) wurden geschlossen. Derzeit beschäftigt Butlers noch 40 Mitarbeiter in ganz Österreich.

