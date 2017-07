Busunfall in Bayern – Unglücksfahrer rettete Menschenleben

Drei Reisende hätten ausgesagt, dass der aus einer Kopfplatzwunde blutende Fahrer ihnen aus dem Bus geholfen habe. Bisher war nur bekannt, dass der überlebende Ersatzfahrer viele Insassen gerettet hatte, indem er die Türen öffnete und ihnen hinaus half. Der Bus aus dem sächsischen Löbau war am Montag vergangener Woche nach einem Auffahrunfall auf der A9 in Oberfranken in Bayern ausgebrannt. 18 Menschen starben, 30 wurden verletzt.

Am Wochenende sei im Auftrag des Brandursachenermittlers anhand einer Simulation der Brandverlauf nachvollzogen worden, sagte der Sprecher. Dabei habe man drei mögliche Brandursachen nachgestellt: einen durch den Unfall bedingten Kurzschluss im Armaturenbrett, eine brennende Batterie unter dem Fahrersitz, die den Diesel im ebenfalls durch den Unfall beschädigten Tank entzündet habe, und ein Kurzschluss in der Klimaanlage. “Ohne den Schlussfolgerungen vorgreifen zu wollen, nehmen wir die brennende Batterie als wahrscheinlichste Ursache an”, sagte der Sprecher.

(APA/dpa)