Viele Tote nach Busunfall in Bayern befürchtet

Großeinsatz der Rettungskräfte - © APA (Symbolbild/dpa)

Nach dem Brand eines Reisebusses auf der Autobahn A9 in Bayern befürchtet die Polizei viele Tote. Bei 18 der insgesamt 48 Businsassen sei nach der Kollision mit einem Lastwagen unklar, wo sie sich befinden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag an der Unfallstelle bei Münchberg im Landkreis Hof. Von den 48 Insassen wurden 30 zum Teil schwer verletzt.