Rihanna spielt in dem neuen Luc Besson Hollywood-Blockbuster „Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ an der Seite von Cara Delevingne die sexy Formwandlerin „Bubble“. Sie kann ihre Gestalt ändern – und das kennt man ja schon irgendwie auch aus dem richtigen Leben von Rihanna. Im Rahmen der Europa-Premiere von “Valerian” in London zog sie jedenfalls auf dem Roten Teppich alle Blicke auf sich.

Video: “Valerian – Die Stadt der tausend Planeten”





Das tief geschnittene Kleid des italienischen Designers Giambattista Valli hielt jedenfalls alles zusammen und war der Hingucker.

Busen-Press-Alarm bei Rihanna





Rihanna knutscht wild im Pool





Quereinstieg: So kamen Cara & Riri an ihre “Valerian”-Parts