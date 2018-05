Bus-Unglück in Uganda - weniger Tote als befürchtet

Bei einem Busunglück im Südwesten Ugandas sind zwei kongolesische Flüchtlingskinder im Alter von vier und acht Jahren ums Leben gekommen. Weitere 34 Menschen wurden verletzt, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Uganda am Freitag berichtete. Zunächst hatte es noch geheißen, 19 Menschen seien gestorben.

Ein Konvoi aus elf Bussen verlegte demnach am Donnerstag 837 Flüchtlinge von einem südlichen Transitzentrum in einen anderen Landesteil, als ein Bus mit 76 Passagieren im Bezirk Ibanda von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Erste Informationen des Roten Kreuzes, in denen am Donnerstag unter Berufung auf einen Augenzeugen von einer höheren Opferzahl die Rede war, bestätigten sich nicht.