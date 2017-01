Bus und Bahn weiter auf Überholspur

Vorarlberger Öffis sind eine Erfolgsgeschichte. Mit der Einführung der maxi­mo-Jahreskarten erleben Bus und Bahn einen regelrechten Boom. Laut jüngsten, den VN vorliegenden Zahlen wurden im Vorjahr erstmals mehr als 65.000 Jahreskarten abge­setzt. Auch die Einführung der FairCard im Februar 2016 hat sich bewährt. Sie wurde in wenigen Monaten an 1767 Bezieher einer Mindestsiche­rung ausgegeben, die mehr als 3160 Monatskarten maximo fair gekauft haben. „Die Nut­zungszahlen steigen stetig“, zieht Christian Hillbrand, Geschäftsführer des Vorarl­berger Verkehrsverbundes (VVV), eine positive Bilanz. Mit der erfreulichen Ent­wicklung ist ein Etappenziel erreicht. Die Pläne des Lan­des sind ambitioniert: „2017 wird der erste bedeutende Ausbauschritt im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar. Die tollen neuen Züge sind für Vorarlberg von zentraler Bedeutung“, sagt Mobilitäts­landesrat JohannesRauch. Mit dem großen Zuspruch wächst auch der Investitions­bedarf. Die ÖBB haben längst eine Bahnhofsoffensive ge­startet. Der Um- und Neu­bau läuft auf Hochtouren. Gleichzeitig sieht Landesrat Rauch bei einigen Haltestel­len noch Handlungsbedarf. Konkret betreffe dies Klaus, den Bahnhof Wolfurt, Altach und Bregenz-Hafen.

Neue Zuggarnituren

In neue Züge wird kräftig in­vestiert. Die ÖBB haben den Rahmenplan für Nahver­kehrszüge neu ausgeschrie­ben. Bombardier setzte sich im Bestbieterverfahren durch und wird Anfang April 2019 die ersten 21 Zuggarnituren nach Vorarlberg liefern. Sie werden 104 Meter lang sein und um 40 Prozent höhere Sitzplatzkapazitäten aufwei­sen. Die Züge für Vorarlberg bieten Platz für die unter­schiedlichsten Bedürfnisse. „Es ist wichtig, viel Platz für raschen Passagierwechsel zu schaffen“, erklärt Christian Diewald, Geschäftsführer von Bombardier Österreich, im Gespräch mit den VN. Vorarl­bergs Nahverkehrszüge wer­den ganz auf die Bedürfnisse eines großen Ballungsraums zugeschnitten sein. „Viele Einstiege mit vielen Mehr­zweckbereichen für Fahrrä­der und Kinderwagen.“ Ein weiterer Fokus liegt auf dem Fahrgastkomfort und digita­len Services wie WLAN und modernste Fahrgastinforma­tion. Die Vorbereitungen für den Bau der neuen Zuggarni­turen laufen auf Hochtouren. Bereits auf Schiene ist ein neuer Fahrplan. Er trat am 11. Dezember 2016 in Kraft und setzt einen weiteren Meilen­stein für Vorarlberger Bahn­kunden. Laut ÖBB wurden innerhalb von 20 Jahren die Bahnkilometer im Vorarlber­ger Nahverkehr damit von 1,6 Millionen im Jahr 1996 auf 3,2 Millionen im Jahr 2017 ver­doppelt. Heuer stehen damit den Bahnkundentäglich 210 Züge zur Verfügung.

Großer Ausbauschritt

Mit dem Land Vorarlberg und dem Verkehrsverbund Vorarl­berg haben die ÖBB mit dem seit Dezember 2016 gültigen neuen Fahrplan den größten Ausbauschritt im Bahnver­kehr Vorarlbergs in den letz­ten Jahrzehnten umgesetzt. Zu den 54 Zügen zwischen Bregenz und Bludenz kamen sieben Regionalexpress-(REX)-Kurse in Richtung Blu­denz und fünf in Richtung Bregenz dazu. Den Reisenden stehen werktags von 6 bis 20 Uhr zwischen Bludenz und Bregenz jede Stunde zwei schnelle Railjet- oder REX-Angebote sowie zwei S-Bahn-Verbindungen mit Halt in al­len Stationen zur Verfügung.