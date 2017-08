Kleintransporter fährt in Menschenmenge im Zentrum Barcelonas

In der spanischen Großstadt Barcelona ist ein Kleintransporter nach offiziellen Angaben in eine Menschengruppe gefahren. Es habe mehrere Verletzte gegeben, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei konnte vorerst nicht sagen, ob es sich um einen Unfall oder einen Terrorakt gehandelt habe, schriebe die Zeitung El Pais . Barcelona. Der Vorfall ereignete sich auf der belebten Fußgängerzone Ramblas. Zahlreiche Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz.

Mehr Infos in Kürze.

A look at the van that reportedly slammed into pedestrians in #Barcelona. Several ppl injured. Motive/cause unknown. pic.twitter.com/ezyPp289k8 — Kevin Rincon (@KevRincon) 17. August 2017

Video shows panic after truck collided with pedestrians on Barcelona's Las Ramblas (via @jordipc) pic.twitter.com/WHcM6BqzIG — Julian Druker (@Julian5News) 17. August 2017

Van rams into crowds in #Ramblas area in #Barcelona, several injured, Spanish police say pic.twitter.com/1DlfyN4ipX — Yotam Rozenwald (@Yotam_R82) 17. August 2017

