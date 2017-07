Burschen schossen in Graz mit Gaspistolen auf 13-Jährigen

19-Jähriger und 15-Jähriger wurden angezeigt - © APA (Webpic)

Ein 19-jähriger und ein 15-jähriger Grazer haben am Samstag in einer Wohnung in der steirischen Landeshauptstadt mit einer Gaspistole auf einen 13-jährigen geschossen und ihn verletzt. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Die Polizei stellte die Tatwaffe und noch eine weitere Gaspistole sicher. Die beiden wurden angezeigt und ein Waffenverbot gegen sie ausgesprochen.