Bursch versank in Oberösterreich bis zum Hals in Maissilo

Der 13-Jährige wurde zur Untersuchung ins Spital geflogen - © APA (Archiv/ÖAMTC)

Ein 13-jähriger Bursch dürfte bei einem Unfall auf einem Bauernhof in Oftering (Bezirk Linz-Land) am Samstag haarscharf an einer Tragödie vorbeigeschrammt sein. Vor allem die geistesgegenwertige Reaktion seines 16-jährigen Bruders dürfte dem Schüler das Leben gerettet haben, nachdem der 13-Jährige bis zum Hals in einem Mais-Silo versunken war.