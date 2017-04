Burnleys Joey Barton wegen Wetten für 18 Monate gesperrt

Barton wird gegen das Urteil berufen - © APA (AFP)

Joey Barton ist am Mittwoch vom englischen Verband (FA) mit sofortiger Wirkung für 18 Monate für alle Aktivitäten im Fußball-Bereich gesperrt worden. Der 34-jährige Burnley-Mittelfeldspieler hatte zwischen 26. März 2006 und 13. Mai 2016 insgesamt 1.260 Wetten auf Fußballspiele platziert, was den Profis in England aber untersagt ist.