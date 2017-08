Burning Man 2017 live: Kult-Event in der Wüste von Nevada

Auch das Burning Man-Festival kommt immer mehr im Mainstream an, wenngleich sich das Festival weiterhin dem puren Kommerz entsagen will. Das Burning-Man-Festival hatte 1986 als kleine Veranstaltung in San Francisco seinen Ursprung genommen. Inzwischen zieht es alljährlich zehntausende Menschen an, darunter zahlreiche Fans aus der Tech-Branche wie Elon Musk (Tesla, Space X), Larry Page (Google), Sergey Brin (Google) und Stars.

Paris Hilton ist auch vor Ort und postete schon ein Selfie mit Muse-Frontman Matthew Bellamy. Die Teilnehmer errichten in der Wüste von Nevada ein Dorf für Künstler und Selbstdarsteller, am Ende des Festivals wird eine riesige Holzfigur verbrannt.