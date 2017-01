Der erst vier Minuten zuvor eingewechselte Bance, 2013 beim bisher einzigen Finaleinzug Burkina Fasos beim Kontinentalturnier bereits einer der Helden, brachte sein Land per Freistoß in Führung. Nakoulma sorgte im Konter mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung. Im Halbfinale wartet der Sieger der Partie zwischen Ägypten und Marokko, die am Sonntag steigt.

(APA/dpa/ag.)