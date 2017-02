Vier Jahre nach dem zweiten Platz feierte das Team von Coach Paulo Duarte ausgelassen den Erfolg zum Turnierabschluss, Ghana musste nach dem Halbfinal-Aus gegen Kamerun hingegen eine erneute Enttäuschung verkraften. Avram Grant fungiert ab sofort nicht mehr als Teamchef der “Black Stars”.

Ergebnis vom Afrika Cup am Samstag – Spiel um Platz drei in Burkina Faso – Ghana 1:0 (0:0). Tor: A. Traore (89.). Finale am Sonntag: Kamerun – Ägypten

(APA/dpa)