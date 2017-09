Burkaverbot: Millionär will Strafen übernehmen

Bereits in den vergangenen Jahren hat der Millionär Burka-Strafen übernommen. - © AP

In Kürze wird das Verhüllungs-Verbot in Österreich geltend. Ein muslimischer Millionär hat es sich zur Aufgabe gemacht künftig die Strafen zu zahlen. Er will damit Frauen, die die Burka tragen, aus der Patsche helfen.