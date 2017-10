Zwei Mal zappelte der Ball im Mainz-Tor - © APA (dpa)

ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller hat bei einem 2:0-Sieg von Schalke gegen Mainz 05 seinen drittes Saisontor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der Tiroler Alessandro Schöpf kam bei den “Königsblauen” am Freitag nicht zum Einsatz. Karim Onisiwo fehlte bei Mainz aufgrund seiner Schulterverletzung. Der Ex-Mattersburger war in dieser Woche operiert worden.