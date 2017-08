Burgstaller fällt für WM-Qualifikationsspiele aus

Herber Verlust für Teamchef Koller - © APA

Österreichs Fußball-Nationalteam muss in der WM-Qualifikation am Samstag in Cardiff gegen Wales und am darauffolgenden Dienstag in Wien gegen Georgien auf Guido Burgstaller verzichten. Der Kärntner wird wegen einer Prellung am rechten Fuß nicht rechtzeitig fit, wie der ÖFB am Mittwoch bekanntgab. An seiner Stelle wurde Sturm-Graz-Profi Stefan Hierländer nachnominiert.