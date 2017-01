Burgstaller drängt in Schalke-Startelf – Lindner im Tor

Guido Burgstaller erzielte Goldtor gegen Ingolstadt - © APA (dpa)

Guido Burgstaller drängt nach seinem Traumdebüt für Schalke 04 in die Startformation. Der ÖFB-Legionär dürfte nach seinem Goldtor zuletzt gegen Ingolstadt (1:0) bereits am Freitag (20.30 Uhr) zum Auftakt der 18. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt erstmals von Beginn an auflaufen.