"Burglind" verursachte Schäden in Wäldern und Straßen in Vorarlberg

Nach dem heftigen Sturm "Burglind" laufen beim Land Vorarlberg jetzt die Schadenserhebungen. Bisher konnten die Schäden an Landesstraßen und in den Wäldern erhoben werden. Die größten Schäden dürften allerdings im privaten Bereich entstanden sein. Beim Land kann eine Beihilfe zur Behebung von Elementarschäden beantragt werden.

Am Landesstraßennetz hat der Sturm Schäden in Höhe von etwa 100.000 Euro verursacht. Im Wesentlichen fallen Kosten für die Erneuerung von Leitpflöcken, Sanierung von Banketten und für Reparaturarbeiten an den Leitschienen an. In den Waldgebieten Vorarlbergs sind nach ersten Schätzungen über 50.000 Festmeter Holz betroffen – vor allem in den Bezirken Bregenz und Feldkirch.