Burger King plant Filialen an zwölf Rosenberger-Raststätten

Die Fastfoodkette hat einiges vor - © APA (dpa)

Die Fastfoodkette Burger King wird künftig an zwölf Autobahnraststätten in Österreich präsent sein. Die Rosenberger Gruppe werde die Restaurants an ihren Standorten stufenweise bis Anfang 2019 integrieren. Eine entsprechende Joint Venture Vereinbarung wurde Anfang Februar unterzeichnet. Die ersten beiden Restaurants sollen in der zweiten Jahreshälfte 2017 eröffnet werden.