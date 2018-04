Burger King in Vorarlberg: Ist der dritte Standort in Hard?

Während die Bauarbeiten an der Messekreuzung in Dornbirn voranschreiten, bleibt der dritte geplante Standort von Burger King in Vorarlberg noch ein Geheimnis. Gerüchteweise soll dieser jedoch in Hard sein.

Das ehemalige Dänische Bettenlager an der Messekreuzung in Dornbirn ist abgerissen, im Herbst soll hier der erste Burger King Vorarlbergs eröffnen. Auch bei der Raststätte bei Hohenems ist ein Burger King geplant – und an einem noch geheimen dritten Standort im Ländle.

Hard als Standort im Gespräch Die Nutzer von VOL.AT sprachen sich dabei vor allem für einen Standort rund um Feldkirch – oder am Bodensee aus. Tatsächlich soll er laut Gerüchten nun in Hard entstehen, in direkter Nähe zur Konkurrenz auf der L202 zwischen Bregenz und der Schweizer Grenze. Bei der BH Bregenz wisse man noch nichts von solchen Plänen. In Hard selbst will man sich nicht dazu äußern und verweist auf den Franchisenehmer für Österreich, die TQSR Holding und Development GmbH. Geschäftsführer Hartmut Graf jedenfalls scheint man in der Harder Gemeindestube schon zu kennen, zumindest namentlich.