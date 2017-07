Buntes Treiben auf dem Bio-Fest

Der Laufsteg lockte Groß und Klein. - © Henning Heilmann

Feldkirch (he) . Auf 15 Marktständen zeigten Biobauern und Hersteller naturverträglicher Bio-Mode auf dem Bio-Fest am Sparkassenplatz, das sich Verzicht auf Chemie nicht auf Lebensmittel beschränken muss und kulinarischer Hochgenuss und fairer Handel Hand in Hand gehen.