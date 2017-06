Buntes Herbstprogramm in der wirtschaft

Dornbirn. Einen Grund sich bereits auf den Herbst zu freuen, liefert aktuell die „wirtschaft Dornbirn“. „Suchtpotenzial“ heißt nicht nur ein Programmpunkt im neuen Veranstaltungskalender, auch die weiteren Event-Abende machen süchtig auf Musik und Kultur. Wolfi Preuß von der wirtschaft hat sich nicht lumpen lassen und kann seinen Besuchern wieder ein vielseitiges Programm für gelungene Herbst- und Winterabende präsentieren. Von echten Vollblutmusikern wie Hans Theessink & Terry Evans, The Marc Stone Band, Goran Kovacevic, der den Tango aufleben lässt bis zu o.i. & b Zucchero und die Queen Kings, die ihren musikalischen Vorbildern Tribut zollen – für feinste musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Es darf gelacht werden

Auch die Lachmuskeln werden ab September in der wirtschaft wieder ordentlich strapaziert. Kabarett vom Feinsten gibt es mit dem Damenkabarett „Eskalatiooon!“ oder den Kernölamazonen sowie Peter Shub und natürlich Gernot Kulis, der sich in der wirtschaft erneut die Ehre gibt. Auch die neue beliebte Reihe „Helden reisen, Gäste speisen“ mit 4 Comedians an 4 Haltestellen darf im Programm nicht fehlen. Eine gelungene Kombination aus Humor und Musik erleben Besucher im November dann u.a. mit den Kleaborar Bahnteifln & Otto Hofer bevor es zum musikalischen Höhenflug in den Dezember mit dem fast schon legendären alljährlichen Auftritt der All right guys & Freunden geht. Das Finale gehört heuer niemand geringerem als den Monroes, die am 21. Dezember mit Rock n´Roll aus den 50er und 60er Jahren so richtig beschwingt auf Weihnachten einstimmen.

An Weihnachtsstimmung ist derzeit zwar nicht zu denken – Karten für die Herbsthighlights sind aber ab sofort erhältlich.

Das gesamte Programm und alle Künstler findet man unter: www.wirtschaft-dornbirn.at

