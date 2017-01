Bunter Trubel beim Ore-Ore-Kinderball

Da kommen in der Werkstattbühne die Exprinzessinnen ebenso zum Einsatz wie die Altprinzen. Ob Krapfen, Limo oder Hot Dog – es gibt ausreichend Verpflegung für alle. Auf der Bühne sorgen Ciara und Patrick für Stimmung, Gardemädchen, Tänzerinnen, Zauberer Robert und natürlich das Prinzenpaar samt Gefolge sind mit dabei. Sie wurden auch heuer von Narrenpolizei und Fanfarenzug in die Werkstattbühne geleitet. Und weil sogar der Kasperl auf Kurzbesuch war, verteilten Prinz Ore XLI., Mark I., und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Edda I. ausreichend Süßes und auch einige Orden. Einen solchen Orden gab es auch für Ballchefin Sandra, diesmal sogar vom Bregenzer Fanfarenzug. Marissa, die Tochter von Carina Wiedl, war als Einhorn unterwegs, Dorit mit ihren Freundinnen Sandra, Michaela und Andrea einfach fröhlich maskiert. Es gab Prinzessinnen zu bewundern, Astronauten, Monster, Clowns, Cowboys und -girls, Hexen, Ritter und allerhand Tierle. Bürge Markus sorgte für Nachschub an Krapfen und Hot Dogs.