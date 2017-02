Bunte Unterwasserwelt bei butzvarruckter Tauchfahrt

Für alle Beteiligten war es ohne Zweifel ein unglaublich gelungenes Ereignis. Der Ball des Musikvereins Gisingen wechselt jedes Jahr das Motto – heuer stand alles unter dem Motto “unter Wasser” – und ist für ausgefallene Dekoration genauso wie für interaktive Überraschungen für die Gäste weit über die Bezirks- und Landesgrenzen bekannt. Was Ersteres anbelangt, also die Dekoration, so wurde diese voll und ganz dem Thema gerecht: An der Decke hingen riesige Schlauchboote, SUP-Surfboards oder in beiden Ecken neben der Bühne kolossale gelbe Quietscheentchen. Der Eingang zur Bar – eigentlich der Geräteraum der großen Turnhalle – war ein riesiges Haifischmaul. Und was die interaktive Überraschung anbelangt, so gab es heuer eine Team-Challenge “Ocean Competition” für Paare. Neben einem Parcours, der mit Flossen und einem Wasserball bewältigt werden musste, war die zweite Herausforderung Plüsch-Tintenfische aus einem Bällebad zu fischen sowie die in einem großen Glas befindlichen Goldfischchen richtig zu schätzen. Die Veranstalter sowie Moderator Thomas Filz, die bekannte Funkenstimme aus Fellengatter, staunten nicht schlecht, dass das Paar, welches als allererstes an der Challenge teilnahm, auch das Siegerpaar war: Belinda und Benjamin Koeck freuen sich über eine Familiensaisonskarte für die Feldkircher Schwimmbäder Waldbad und Felsenau.

Fünf musikalische Braumeister und eine reizende Bierköniging verwandelten mit Hits aus mehreren Jahrzehnten sowie typischen Faschingsknallern den Saal in ein kochendes Sudhaus: Die deutsche Band Freibier sorgte dafür, dass innert kürzester Zeit alle auf der Tanzfläche, neben der Bar oder auf den Biertischen standen und ausgelassen tanzten. Dem noch nicht genug, sorgte die Guggenmusik “Bleadastoeber” aus der benachbarten Schweiz (Oberriet) für noch mehr fasnachtliche Zwischentöne, bevor unzählige mit Gutscheinen gefüllte Luftballons von der Decke segelten und auf ihr Zerbersten warteten. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Weitere Fotos gibt es auf www.butzvarruckt.at.