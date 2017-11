Bunte Kerzen für alle

Bei den Pfadfindern Rankweil wird fleißig gebastelt.

Rankweil . Alle zwei Jahre heißt im Keller des Rankweiler Pfadiheim wieder “ Kerzen ziehen für jedermann“. Mehr als eine Woche lang, sind die freiwilligen Mitarbeiter rund um Gruppenleiterin Nicole Mayer für die vielen Kinder da und helfen ihnen, damit sie ein wunderschönes vorweihnachtliches Geschenk mit heim nehmen können. Das funktioniert eigentlich auch ganz einfach. Ein Kerzendocht wird abwechselnd in heißes Wachs und in kühlendes Wasser getaucht. Dazwischen gilt es immer wieder die Kerze abzutrocknen, damit die nächste Schicht Wachs, dann wieder gut auf der Kerze haftet. Nach rund 20 Minuten ist das Kunstwerk auch schon fertig und wird dann noch kunstvoll zurechtgeschnitten.

Der Erlös der bunten Bastelei geht jedes Jahr an verschiedene soziale Zwecke. „Wir haben schon Projekte in Albanien oder Weißrussland unterstützt. Vor zwei Jahren ging das Geld an eine Rankweiler Familie“, erzählt Initiatorin Mayer. Da die Pfadi Rankweil rund 300 Kinder betreuen und einige Probleme bei der Finanzierung von Sommerlagern haben, wird auch da ausgeholfen und wenn noch Geld übrig bleibt, gibt es immer wieder nötigen Anschaffungen für die Gruppe zu finanzieren. Die freiwilligen Helfer, die fast die komplette Woche im Wachskeller stehen, opfern dabei mitunter sogar den eigenen Urlaub.