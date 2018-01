Bunte Faschingsmesse in Krumbach

Fasching im Gottesdienst war wieder ein gelungenes Highlight im Krumbacher Pfarrleben.

Krumbach. Eine Messfeier mit besonderer Atmosphäre fand in der Krumbacher Pfarrkirche statt. Farbenprächtige Kostüme, rote Nasen, bunte Perücken und kuriose Hüte schmückten die Kirchgänger beim etwas anderen sonntäglichen Gottesdienst. Die Faschingsmesse in der vollbesetzten Pfarrkirche stieß bei Jung und Alt auf sehr große Resonanz und breite Zustimmung.

Die Messfeier wurde von der Krumbacher Faschingsgarde, den Hittisauer „Alpa Krachern“, Organistin Gertrud Moosbrugger und dem Familienliturgieteam mitgestaltet. Viele Mäschgerle waren mit ihren Eltern der Einladung gefolgt und fanden sich in der Kirche ein. Während der Messfeier bestieg Pfarrer Georg Meusburger die Kanzel und ging in seinen Worten auf die bekannten Filme und Geschichten von „Don Camillo und Peppone“ ein. Am Ende der Faschingsmesse gab es kräftigen Applaus im gut gefüllten Gotteshaus, ehe die Garde zu den Klängen der Guggamusik auszog.