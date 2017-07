Bunt und optisch opulent: “Der Vogelhändler” in Mörbisch

Elena Puszta als "Kurzfürstin Marie" in grellbunter Mörbisch-Kulisse - © APA (SEEFESTSPIELE MÖRBISCH)

Zum 60. Jubiläum der Seefestspiele und zugleich zum Abschluss der fünfjährigen Ära von Intendantin Dagmar Schellenberger ist am Freitagabend in Mörbisch “Der Vogelhändler” von Carl Zeller zur Premiere gelangt – nach 1974 und 1998 zum dritten Mal in der Festivalgeschichte. Wie fast immer ist eine optisch opulente, bunte Produktion zu sehen, bei der an Aufwand nicht gespart wurde.