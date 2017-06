Bundespräsident Van der Bellen zu Antrittsbesuch in Ungarn

Begleitet wird der Bundespräsident vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). An heiklen Themen wird es bei dem Arbeitsbesuch nicht mangeln. Insbesondere im Fokus der Gespräche des ehemaligen Universitätsprofessors dürfte das umstrittene neue ungarische Hochschulgesetz und die bedrängte Situation der vom ungarischstämmigen US-Investor George Soros gegründeten Central European University (CEU) stehen. Van der Bellen trifft daher auch Universitätsvertreter am Rande des Besuchs in Budapest, hieß es aus seinem Umfeld.

Die EU-Kommission hatte im April ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen dieses Gesetzes eingeleitet. Laut EU verstößt das Gesetz gegen fundamentale Rechte des EU-Binnenmarktes sowie gegen das Recht der akademischen Freiheit. Kritiker sehen das Gesetz maßgeschneidert, um die CEU zu schließen. Ein weiteres Thema dürfte die Stabilität der Rechtslage für ausländische Investoren sein, hieß es.

(APA)