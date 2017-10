Bundespräsident Van der Bellen ruft zur Wahl auf

“Gemeinsam entscheiden wir an diesem Sonntag, in welche Richtung unser Land geht”, so der Bundespräsident.

“Wenn auch in den letzten Tagen leider andere Dinge im Vordergrund standen, so sollten wir uns doch bewusst sein, worum es am kommenden Sonntag wirklich geht. Österreich und Europa stehen vor großen Herausforderungen. Die Bevölkerung erwartet sich von der Politik Antworten auf die drängenden Fragen unserer Gegenwart und Zukunft.”

Jede Bürgerin, jeder Bürger könne am 15. Oktober konkret mitbestimmen, wie es in Österreich weitergehen soll. Jede einzelne Stimme sei dabei gleich viel wert, meinte Van der Bellen.

(APA)