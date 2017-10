Bundespräsident appelliert an Religionsgemeinschaften

Van der Bellen erinnerte an gesellschaftliche Verantwortung - © APA

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat erstmals die Vertreter der in Österreich gesetzlich anerkannten Kirchen gemeinsam empfangen. Bei der traditionellen Zusammenkunft in der Hofburg erinnerte er die Geistlichen an deren gesellschaftliche Verantwortung. Kardinal Christoph Schönborn meinte: “Wir dürfen als Religionsgemeinschaften nicht wehleidig sein, wenn wir kritisiert werden.”