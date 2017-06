Bundesliga-Saisonauftakt am 22. Juli mit Rapid – Mattersburg

Der Spielplan für die Bundesliga steht - © APA

Die Fußball-Bundesligasaison 2017/18 wird am 22. Juli um 16.00 Uhr mit der Partie von Rapid gegen Mattersburg eröffnet. Das und den gesamten Spielplan gab die Liga am Dienstag bekannt. In der ersten von 36 Runden tritt am Samstag (jeweils 18.30) auch noch Meister Salzburg in Wolfsberg gegen den WAC an und Aufsteiger LASK empfängt die Admira.