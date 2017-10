Bundeslehrlingswettbewerb: Vorarlberger Dachdecker und Spengler auf den Siegerplätzen

Den Heimvorteil genutzt haben die Vorarlberger Teilnehmer beim Bundeslehrlingswettbewerb der Dachdecker und Spengler, der in der Werkstattbühne in Bregenz stattfand. So holte sich Andreas Bechtold (Ausbildungsbetrieb Entner-Dach GmbH & Co KG, Rankweil) den Sieg in der Berufsgruppe der Spengler.

Bei den Dachdeckern landete Tobias Hagspiel (Ing. Gunter Rusch GmbH, Alberschwende) auf dem ausgezeichneten dritten Platz. Hagspiel setzte damit eine Vorarlberger Serie fort: Zuvor waren nicht weniger als elf Mal hintereinander Vorarlberger beim Bundeslehrlingswettbewerb unter den ersten Drei gelandet.

„Die Wettkämpfe waren von einem wahnsinnig hohen Niveau geprägt, die Besten der Dachdecker lagen extrem knapp zusammen“, sagt Roman Moosbrugger, Vorarlbergs Innungsmeister der Dachdecker und Spengler.

(Red.)