Bundeskriminalamt warnt vor Urlaubsflirts – nach Ferienende

Die Urlaubsliebe verblasst meist recht schnell - © APA (dpa/Symbolbild)

Das Bundeskriminalamt (BK) hat am Donnerstag vor Urlaubsflirts gewarnt – just wenige Tage, nachdem im Osten Österreichs die Ferien zu Ende gegangen sind. In den restlichen Bundesländern läuten bereits am kommenden Montag wieder die Schulglocken. Für das BK kommt die Presseaussendung “zum richtigen Zeitpunkt”, erklärte Behördensprecher Vincenz Kriegs-Au.