Bundeskanzler Kern besuchte Villacher Kirchtag

Der Wahlkampf ist wohl eröffnet - © APA

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Samstagnachmittag dem Villacher Kirchtag einen Besuch abgestattet. Der SPÖ-Chef kam trotz 34 Grad Lufttemperatur zum Trachtenumzug in der Altstadt, der Veranstaltung entsprechend in kurzer Lederhose, Trachtengilet und mit kniehohen Stutzen. Es sei jedenfalls nicht sein erster Kirchtag, sagte Kern am Rande der Veranstaltung zur APA.