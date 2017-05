Bundeskanzler Kern besucht Vereinigte Arabische Emirate

Am Mittwoch traf Kern in Ägypten Regierungschef Ismail - © APA (BKA)

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ist am Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu Gast. Zunächst trifft er in der Hauptstadt Abu Dhabi Kronprinz Sheikh Mohammed Bin Zayed al-Nahyan. Abends kommt er in Dubai mit Premier Mohamed bin Rashid al-Maktoum zu Gesprächen zusammen. Themen sollen regionale Konflikte – in Syrien, Libyen und Jemen – und damit auch die Flüchtlingsfrage sein.