Bundeskanzler Kern bei politischem Aschermittwoch in Bayern

Kern soll einer der beiden Hauptredner sein - © APA

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) reist zum politischen Aschermittwoch nach Bayern. Kern werde neben dem deutschen SPD-Kanzlerkandidaten und künftigen Parteivorsitzenden Martin Schulz der Hauptredner der Kundgebung am 1. März in Vilshofen sein, teilte die Bayern SPD am Montag in München mit. Eine Stellungnahme des Kanzleramtes war vorerst nicht zu erhalten.