Bundeskanzler Kern zu Besuch in Israel und Palästina

Rivlin richtete zudem mahnende Worte an Kern. “Antisemitismus und Faschismus sind nicht verschwunden, nicht aus Europa und auch nicht aus Österreich”. Kern versicherte, dass Österreich antisemitische Tendenzen stets bekämpfen werde. “Wir werden unseren jüdischen Mitbürgern immer zur Seite stehen.”

Der SPÖ-Politiker unterstrich, dass Österreich Jahrzehnte gebraucht habe, sich seiner Rolle während des Nationalsozialismus und seiner Mitschuld am Holocaust zu stellen. “Diese Geschichte und dieses Erbe sind immer präsent und können nicht ungeschehen gemacht werden”, erklärte Kern. Es sei auch wichtig, dies der Jugend und den kommenden Generationen zu vermitteln, die keine Eltern oder Großeltern mehr hätten, die ihnen von dieser Zeit erzählen könnten.

Persönlich wurde Kern, als er zu Beginn seines Treffens mit Rivlin von seiner mittlerweile 89-jährigen Mutter erzählte, die während des Nationalsozialismus untergetauchte Juden mit Essen versorgt habe, ehe diese eines Tages offenbar deportiert wurden. Als Beispiel für die Notwendigkeit der Geschichtsaufarbeitung nannte Kern die Österreichischen Bundesbahnen, denen er bis zum Vorjahr vorgestanden war. Diese hätten sich erst in den vergangenen Jahren mit ihrer Rolle bei der Deportation von Juden beschäftigt. Zuvor habe die Ansicht vorgeherrscht, die ÖBB seien damals Teil der “Deutschen Reichsbahn”. “Das war falsch, es gab eine Kontinuität vor dem Krieg, während des Kriegs und danach.”

Beide Politiker unterstrichen aber auch, dass die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern immer besser würden. “Österreich spielt eine positive Rolle bei der Kooperation zwischen Israel und der EU sowie Israels und seinen Nachbarn”, sagte Rivlin. Es gebe ein großes Potenzial für eine strategische Partnerschaft in Bereichen wie “Terrorismusbekämpfung”, aber auch “grüner Energie”, wie Israels Präsident betonte.

Aber auch auf Wirtschaftsebene soll stärker kooperiert werden. Bis 2015 hätten sich die bilateralen Handelsbeziehungen durchaus positiv entwickelt, zuletzt gingen sie etwas zurück. Kern strich die führende Rolle Israels im Bereich von Start-Up-Unternehmen hervor. “Das ist hier ein dynamischer, vibrierenden Platz, ein Role Model.” Am Montag will der Kanzler einige dieser Start-Ups persönlich unter die Lupe nehmen.

Sonntagabend wird der Bundeskanzler in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an den offiziellen Gedenkfeiern des Staates Israel zum Yom Ha’Shoah, dem “Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum” teilnehmen. An diesem israelischen Nationalfeiertag wird an die Opfer der Shoa, aber auch an den jüdischen Widerstand und das Heldentum der jüdischen Untergrundkämpfer erinnert. “Das ist wirklich eine große Ehre für mich”, betonte Kern. Es sei auch Ausdruck der neuen Qualität der israelisch-österreichischen Beziehungen, “die durch diesen Besuch weiter vertieft werden sollen.”

Außerdem will sich der Bundeskanzler am Montag über ein Projekt für eine gemeinsame jüdisch-arabische Erziehung informieren. Dazu ist am Dienstag ein Rundgang durch die “Max Rayne Hand-in-Hand-Schule” der “Jerusalem Foundation” geplant. Zum Abschluss seiner Reise wird Kern Gespräche mit Regierungschef Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Avigdor Lieberman führen.

Nach dem österreichischen Bundeskanzler wird am Dienstag der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel zu Gesprächen mit der israelischen und der palästinensischen Regierung in Jerusalem und Ramallah erwartet. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hatte sich bei seinem Berlin-Besuch vor einem Monat eine deutsche Vermittlung gewünscht. Die israelische Diplomatie lehnt dies jedoch ab.

Derzeit spielen die USA neben den beiden Konfliktparteien die wichtigste Rolle bei der Suche nach einer Lösung im Nahen Osten. Zuletzt sind die USA aber unter dem neuen Präsidenten Donald Trump von der expliziten Forderung nach einer “Zweistaatenlösung” abgerückt.

(APA)