Mit erhöhter Lärmentwicklung muss gerechnet werden - © APA

Ab Montag trainieren die Luftunterstützung des Bundesheeres, das Jägerbataillon 25 und das Jagdkommando in drei Bundesländern die reibungslose Zusammenarbeit. An der Übung, die bis 30. Juni dauert, sind 200 Soldaten sowie zwölf Hubschrauber, zwei Flugzeuge und 20 Räderfahrzeuge beteiligt, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit.