Bundesheer trainierte im Tennengau Massenevakuierung

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil beobachtete die Übung - © APA (BUNDESHEER)

200 Menschen sind von Hochwasser bedroht und müssen evakuiert werden. Das war die Annahme für eine Katastrophenschutzübung des Bundesheeres am Freitag in Salzburg. Rund 250 Soldaten waren mit 15 Luftfahrzeugen im Einsatz. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Landeshauptmann Wilfried Haslauer beobachteten die Übung in und um Adnet im Tennengau.