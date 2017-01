Bundesheer sichert Luftraum für Weltwirtschaftsforum in Davos

Während der Operation "Daedalus" sichern von Hohenems aus drei Hubschrauber und 22 Mann des ERTA den Luftraum während des Weltwirtschaftsforum in Davos. - © VOL.AT/Pletsch

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden 22 Luftfahrzeuge des Österreichischen Bundesheeres – vom Hubschrauber bis zum Eurofighter – während des Weltwirtschaftsforums in Davos an der Überwachung des Luftraums beteiligt sein. Sie stellen im Rahmen der Operation “Daedalus” sicher, dass sich keine unbekannten Flugzeuge über Österreich dem Konferenzort in der Schweiz nähern können.