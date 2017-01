Bundesheer investiert rund 200 Mio. Euro in Ausrüstung

Die neuen "Pandur"-Radpanzer kosten insgesamt 105 Mio. Euro - © APA (BMLVS/Archiv)

Das Bundesheer will heuer rund 200 Mio. Euro in Ausrüstung und Gerät investieren. So sollen 40 Allschutztransportfahrzeuge “Dingo” um insgesamt 51 Mio. Euro beschafft werden, auf der Einkaufsliste stehen außerdem 34 Mannschaftstransportpanzer “Pandur” (Teilbetrag 2017 48,5 Mio. Euro). Die geschützten Mehrzweckfahrzeuge Husar bekommen 22 Beobachtungs- und Aufklärungsausstattungen um 34,3 Mio. Euro.